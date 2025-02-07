2月4日，在山東省臨沂市郯城縣一家影城，等待觀影的觀眾在觀看電影海報。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／網評：從春節消費觀內需動能的高質提升

來源：大公報 作者：靖偉



2025年春節，內地消費市場呈上奪目答卷，內需動能實現高質提升。



其一，春節人流如潮，凸顯春節旅遊經濟的熱度。一方面，春運前19日，國內全社會跨區域人員流動量相較於2024年、2019年，分別上揚7.9%、18.9%。另一方面，跨境游與入境游迅速修復，據國家移民管理局的預測數據核算，今年春節假期日均出入境人員數量，恢復至2019年同期的98.5%。得益於免簽政策，入境游增速頗高。攜程旅行平台的數據表明，今年到中國過春節的外國人較2024年增多了1.5倍，創造入境新紀錄。



其二，春節消費熾熱，保障春節內需動能的提質。受惠於“兩新”國補政策，手機、家電消費量顯著增長，假期商圈客流上揚21%，電商和部分地區手機、家電達成高雙位數的增長。這意味著，“兩新”國補政策的拓展擴容，不但提振了消費的“量”，亦激活了內需動能的“質”。春節消費市場，既有熱鬧之象，亦有門道內涵，可謂質量並驅，為2025年內需動能持續增量提質築牢了根基。



其三，電影票房再創新高，彰顯文化市場的潛力與韌性。截至2月5日（初八）午間，內地2025年春節檔票房破95億元，超越北美市場位居全球之首。值得一提的是，一二線城市票房占比稍有提升，電影市場下沉的趨勢漸緩。此外，國產電影備受青睞，凸顯中國電影的競爭力，亦代表中國軟實力的提升。



春節文化吸引大量外國遊客



雖然完整的春節消費數據尚未出爐，市場和民眾已然充分領略到2025年春節假日經濟含金量的提升。一方面，春節市場不再盲目追逐人潮汹湧、車水馬龍且處處擁堵的喧鬧，國人過春節愈發顯得自信泰然，消費亦趨向務實理性。另一方面，中央“兩新”國補政策既具延續性，亦富創新性，緊扣民生消費的小切口，以消費升級助推內需韌性，補齊內需動能的短板。