參考外國經驗　從機制入手提高防騙意識

中評社北京2月7日電／據大公報報導，本港警方去年共錄得318宗涉及內地學生的電話騙案，騙款總額高達2.3億元。香港大學早前向學生發出電郵，指出近月有超過60名港大學生墮電話詐騙案，損失超過6000萬元；港大一名內地女學生據報亦墮電話詐騙陷阱，被假冒內地電訊商及官員騙去約920萬元，警方正調查案件。



為防止內地學生來港後墮入騙案，警方與內地有關部門商討，要求有意來港就讀的內地生須先填防騙問卷才可發簽注。而香港大學亦繼理大之後，要求學生填寫防騙問卷以提高防騙意識及警覺性，否則可能無法進入圖書館和學習空間“智華館”。特區政府重申，在學生申請簽注時會提供防騙資訊，例如詐騙手法等，但強調不會因為沒有填寫防騙問卷而不發簽注，兩者不會掛鈎。



據警方的資料顯示，去年首11個月本港的騙案數字雖然按年上升8.7%，但升幅已較前兩年的四成半至四成八大幅下降，然而內地學生被詐騙的金額驚人，當局及大學方面的做法積極。而警方分析亦指出，近年有不少受騙的內地來港大學生，其中八成是第一年來港讀書的學生，部分在開學前已經受騙，原因是他們仍未熟悉香港的環境。



警務處處長蕭澤頤早前指出，年前有一名到港升學的內地學生被騙走200萬元後感到內疚，最終輕生。他並引述這名學生的父親表示，希望案件能喚起社會各界對學生的保護和關愛，呼籲社會各界推出實質、有力的措施和手段，保障來港學習和生活的學生，免遭詐騙分子傷害。而事實上，警方已在各大院校推出防騙宣傳，包括在校園，甚至洗手間內張貼防騙海報，但部分學生仍未留意相關信息，主要原因是他們覺得自己不會受騙。



當局和大學方面向來港學生發出防騙問卷，是積極的做法之一，但問卷內容應較為深入而不應只屬初階般的提點意見，其實內地不少防騙問題庫，會列舉某些案情做選擇，問題會“入肉”一點。此外，詐騙案往往涉及金融系統、電訊營運商及社交媒體，本港可以參考先進國家的做法，由涉及詐騙過程的相關單位或部門，與苦主共同分擔責任損失。