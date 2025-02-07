俄外交部：俄烏衝突臨時停火不可接受

中評社北京2月7日電／據新華社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃6日說，俄烏衝突臨時停火是不可接受的，這會被西方利用，以加強烏克蘭軍事能力。



扎哈羅娃當天在新聞發布會上說，臨時停火只會被西方利用，以加強烏克蘭軍事能力，並導致烏方企圖對俄發起武裝報復。她強調，需要可靠的、具有法律約束力的協議和機制，以確保危機不會再次發生。



扎哈羅娃說，俄羅斯曾多次表示願就政治解決烏克蘭危機進行談判，主張尋求真正徹底、公平、可持續的解決方案，並消除造成這一問題的根源。