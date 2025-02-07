﻿會德豐部署今年推7盤　共2300夥

梁志堅（中）估計，今年樓價可錄得約15%增長。（大公報） 中評社香港2月7日電／特區政府積極開發北部都會區，已於早前招收意向書並於3月底截止。身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅表示，地產建設商會早前與特區政府會面，並向當局表達對片區發展的關注重點，例如交通開發接駁、地皮平整及配套等問題，相信落實招標時特區政府會在條款中交代清楚，令業界釋除疑慮。



梁志堅：今年樓價料升15%



大公報報導，被問到對即將公布的財政預算案有何期望。梁志堅重申，現時全球經濟不明朗，期望財政預算案會有利好整體經濟措施，帶動百業興旺，同時應著重民生政策。樓價於去年底已止跌回升，估計今年可錄得約15%增長。



會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，期望財政預算案可再為樓市加甜，例如降低厘印費推動年輕人上車、取消投資移民買樓的投資門檻，以及可優化推地或審批程序，直接縮減發展商的時間成本，加快賣地流程之餘，亦可提升地價收入。



黃光耀補充，集團今年部署推出7個項目共涉2300夥，除了已於1月登場的日出康城GRAND SEASONS，尚有首季推出的山頂種植道1號，先推出其中5座別墅，實用面積5200至6700方呎，部署農曆年後安排貴賓參觀現樓。灣仔春園街項目88夥、啟德承豐道18號第1期635夥，亦會於上半年登場。



另外，黃竹坑港島南岸第6期項目的第1期涉463夥、上水古洞第24區項目第1期提供457夥、九龍塘龍庭裡項目第1期42夥，籌備下半年上陣。全年售樓額目標維持100億元。