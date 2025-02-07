香港中文大學成立致真交叉數學科學院

中評社北京2月7日電／據新華社報導，香港中文大學（以下簡稱“中大”）成立致真交叉數學科學院，由國際知名數學家丘成桐擔任創院院長，為香港培育數學科學人才。



學院主要為學生提供數學培訓，也會邀請世界各地頂尖學者參與教學和研究工作。研究領域包括基礎及應用數學、物理、計算機科學、人工智能、大數據處理等。學院希望成為國際公認的世界級數學科學教育與研究中心，為引領數學科學的發展貢獻力量。



丘成桐6日在中大校園舉行的學院啟動儀式上致辭說，國家經濟和科學蒸蒸日上，希望能在此時順水推舟，助力內地和香港的科學更上一層樓。香港國際化環境能吸引國際一流的學者，有信心學院能培養出世界一流的學生。



香港特區政府教育局局長蔡若蓮在儀式上致辭說，學院的成立加強了“留學香港”品牌的吸引力，並通過全方位匯聚世界各地優秀數理人才來香港升學和研究，促進香港和國際一流大學的交流，開展更多跨學科的研究和協作，將香港打造成國際高端人才集聚高地。



中大校長盧煜明在儀式上致辭說，數學是多個科學學科的靈魂，因此需要加強培養頂尖數理人才和相關研究及交流。他提到，中大正在制定下一個五年計劃，內容包括提升學生體驗、推動研究及創新、建設人才樞紐、促進校友和社區參與，以及加強國際化等。