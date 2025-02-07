韓國所有機場將安裝鳥類探測設備

調查人員在韓國務安飛機失事現場工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據央視新聞報導，韓國國土交通部當地時間2月6日說，將要求韓國所有機場安裝用於探測鳥類的攝像頭和雷達。



韓國濟州航空7C2216號航班客機2024年12月29日在位於全羅南道的務安機場降落時，在起落架未打開的狀態下以機腹著陸，最終衝出跑道撞向機場混凝土方位角設施後發生爆炸並燃燒。機上人員除兩名乘務員獲救，其餘179人全部遇難。



事故調查人員在失事客機的兩側發動機內發現了羽毛和血跡。韓國政府今年1月27日發布事故初步調查報告，推測客機兩側發動機吸入韓國冬季常見候鳥花臉鴨。



國土交通部在6日聲明中說，從明年開始，韓國所有機場將安裝至少一部熱成像攝像頭和鳥類探測雷達，“以提高盡早從遠距離發現鳥類的能力，提升機場應對能力”。探鳥雷達能辨識鳥的體型大小和飛行路線，相關信息會提供給空中交通管制員和飛行員。此外，機場還將部署移動式聲波驅鳥器，以驅趕“中大型鳥類”。



按法新社說法，這是務安空難發生後，韓國對全國機場實施的特別安全檢查措施之一。



國土交通部還表示，將制定相關法律規範，以便將機場附近吸引鳥類的設施搬遷到別處，並規定相關新建設施與機場最近距離。吸引鳥類的設施包括廚餘垃圾處理設施和果園等。