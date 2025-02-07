將芬太尼問題作為加征關稅的理由完全是借口

中評社北京2月7日電／據新華社報導，2月1日，美國總統特朗普簽署行政令，以所謂“採購並允許非法芬太尼分銷到美國，導致數千萬美國人死亡”為理由，對中國商品加征10%的關稅。這完全是無理找借口，並且找得很不高明，也很不道德。



近年美國國內芬太尼濫用問題日益嚴重，同美國長期存在的毒品文化、制藥業企業的利益驅動、美國政治中的推諉扯皮都存在密不可分的關係，完全是自身宣傳引導和社會治理不力導致的結果。



事實上，從30多年前開始，濫用阿片類藥物在美國就已出現。90年代初，一些制藥公司安排專家兜售“阿片類藥物無害論”，醫師和藥店大力推銷相關藥物，逐步在美國社會形成一種“止痛文化”。人們習慣於用阿片止痛藥來鎮痛，日漸成癮，導致因過量服用死亡的人數不斷增加。2010年前後，人們開始使用一種成本更低、更加強效的阿片類毒品海洛因，使死亡人數以更快速度增加。近年進一步轉向另一種阿片類藥物芬太尼，使濫用阿片類藥物上癮和致死問題一波比一波嚴重。正如普林斯頓大學教授安妮·凱斯和諾貝爾經濟學獎得主安格斯·迪頓在《美國怎麼了：絕望的死亡與資本主義的未來》一書中所說，“阿片類藥物已成為大眾的麻醉劑”。目前美國已是全球最大的芬太尼類藥品生產國和消費國，占世界人口總數5%的美國人消費了全世界80%的阿片類藥物。



照理說，如果真想控制，切斷非法供應源，嚴控有關處方藥，解決問題並不難，但實際情況並非如此。美國的政客們出於選舉政治私利，沒有把功夫用在真正解決問題上，而是在其中搞輿論煽動，甩鍋推責，採取一些治標不治本的辦法，甚至背地里參與阿片類藥物生產流通領域的政商利益勾連。英國《衛報》披露，美國制藥商投入大量資金游說國會議員，約90%的眾議員和幾乎所有參議員都接受過制藥公司的競選捐款。民主、共和兩黨議員都承認美國芬太尼濫用十分嚴重，但到動真格立法解決問題時，卻相互使絆子，都不想讓對方把事做成，讓對方得分。2023年5月，共和黨控制的美國國會眾議院投票審議“阻止致命芬太尼販運法案”，133名眾議員投了反對票，其中132人來自民主黨。

