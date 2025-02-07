兩岸同胞一家親　蛇行千里夢同圓

中評社北京2月7日電／據中國青年網報導，金龍含珠辭舊歲，銀蛇吐寶賀新春。春節是中華民族最重要的傳統節日，承載著滿滿的儀式感和情感內涵。在全體中華兒女心中，春節不僅象徵著新一年的開始，更是一種文化認同和精神紐帶。這一點在各地豐富多彩的春節習俗中體現得淋漓盡致，我的家鄉也不例外。台灣的飲食文化、香火文化等春節習俗，與閩南、客家的文化一脈相承，這種傳承與融合讓台灣的春節別具一格，同時也充滿了中國傳統文化的濃厚底蘊。



和祖國大陸各地一樣，台灣的春節也叫“過年”，是民間最為熱鬧、時間最長的節日，一般從農曆臘月十六的“尾牙”開始，到正月十五日元宵節結束，歷時整整一個月。臘月是台灣過年氣氛最濃的時候，寫春聯、買年貨、貼門神、清掃家宅……兩岸的“年味兒”積澱著中華民族共同的精神追求。



台灣的年貨市場是春節籌備的一大亮點，其中最為著名的當數台北迪化街。這條歷史悠久的街道自清末以來便是台灣重要的南北貨、茶葉、中藥材及布匹集散中心。每到春節前夕，街上擺滿各式幹貨、春聯、藥材、零食，總會吸引大批民眾採購，叫賣聲、討價聲、歡笑聲交織在一起，熱鬧非凡。不少台灣同胞把逛年貨市場作為過年的傳統儀式，不僅是為了備齊年貨，更是為了感受濃鬱的節慶氛圍。



除夕是家族團聚的重要時刻。在台灣，年夜飯講究“有頭有尾”，桌上常見的菜肴如魚（象徵“年年有餘”）、雞（寓意“大吉大利”）均有美好的文化寓意。台灣還有一些獨具地方特色的傳統美食，比如發糕，寓意“步步高升”；鳳梨因閩南語諧音“旺來”，象徵好運降臨；芥菜又稱“長年菜”，寓意長壽。小時候吃“長年菜”，總是被長輩叮囑要一根一根地吃，不能從中間截斷，這樣才能“長命百歲”。除夕守歲也是我從小到大記憶深刻的習俗之一，在煙花還能自由燃放的時候，大孩子會帶著小孩子到廟口的空地放煙花等待新的一年，長輩們也會談天說地，分享過去一年的點滴。



台灣的春節習俗深受閩南香火文化影響，祈福是其中不可或缺的一部分。從除夕開始，許多民眾便前往各地廟宇祈福。其中，“搶頭香”是一項備受矚目的傳統活動。在有些廟宇，除夕廟門會先關閉，主爐用紅紙封住，直到子時吉刻到來時才重新開啟。此時，早已排隊守候在門外的民眾蜂擁而入，爭相插上第一炷香。據說，搶到頭香的人會有一整年的好運。新港奉天宮等大型廟宇的搶頭香活動會進行電視直播，讓全台觀眾都能感受到熱烈的節慶氛圍，祈求平安順遂、福運綿長。