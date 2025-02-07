“最強春節檔”引島內議：大陸電影潛力無限

中評社北京2月7日電／據央視網報導，今年春節檔堪稱“史上最強春節檔”，截至2月5日9點，95.10億元創下春節檔票房歷史紀錄，1.87億人次也刷新了春節檔觀影人次紀錄。



其中電影《哪吒之魔童鬧海》累計票房突破57.76億元，僅用時8天5小時衝頂中國影史票房榜！在台灣媒體的報導中，出現最多的詞語就是：“世界第一”“超越北美”，越來越多的台灣民眾看到了大陸電影的勢不可擋。



在《哪吒之魔童鬧海》中，除了精美的視覺特效之外，一些角色和場景的設計，不僅充滿了想象力，還與中華傳統文化緊密結合。有台灣媒體刊文指出，片中共用上1900多個特效鏡頭，且在劇本、故事、角色等各方面與中華傳統文化緊密結合，製作團隊以五年時間打造這部電影，最終引發廣大好評，創下空前的好成績。



“《哪吒之魔童鬧海》是中國人自己的故事！”台前海軍艦長呂禮詩自豪地表示，半年之前我們討論的《黑神話：悟空》也是我們中國人的故事，中國大陸對於歷史文化的認同度是非常高的。



“大陸在影視業的發展已經走在時代尖端！”台灣時事評論員介文汲認為，哪吒是中國傳統神話故事人物，五千年的文化里面這樣的素材還有很多，這些故事都是兩岸中國人耳熟能詳的，加上好的劇場和音效的震撼，是非常現代化的享受。



台灣《聯合報》結合島內電影市場分析認為，今年春節，台灣罕見地未推出“本土賀歲片”。反觀大陸，春節票房前三名都由大陸本土電影包辦。其中，《哪吒之魔童鬧海》已賣破百億新台幣，一消一長，台灣電影現況令人憂心。