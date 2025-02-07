汕台校際交流合作　培養高技能人才

中評社北京2月7日電／據中國台灣網報導，2月6日，台灣澎湖海事水產高級職業學校參訪團一行到汕頭參訪交流，實地走訪了汕頭技師學院，開展汕台職業技術教育交流。



參訪團一行走進汕頭技師學院的智能製造車間、汽修專業實訓場地、烹飪實訓中心、航空職業技能培訓基地，近距離體驗瞭解技師學院特色專業，互動體驗潮汕面點美食製作，與汕頭技師學院師生代表座談交流。交流會上，兩校師生、校友代表圍繞促進校際交流、建立常態合作機制等進行了深入交流。澎湖海事水產高級職業學校的學生代表表示，通過實地感受，瞭解汽車結構解剖知識，體驗坐大飛機，親手做鼠殼粿、紅桃粿……這趟汕台職業技術教育交流行程真有趣。



汕頭與澎湖歷來交流頻繁、往來密切。汕頭技師學院與澎湖海事水產高級職業學校都是汕台兩地具有特色的高水平技工院校。雙方在座談會上還簽訂了“汕頭技師學院與澎湖海事水產高級職業學校交流合作備忘錄”，將通過校際合作，攜手發展現代職業教育，共同培養高水平的技術技能型人才，推進兩岸產業升級、經濟轉型和社會進步。澎湖地區兩岸交流協會理事長陳雙全表示：“我們希望讓台灣的學生多來汕頭互訪交流，增加個人的知識儲備和學識，相信對台灣的學生有很大的幫助。”



此次汕頭與澎湖開展職業技術教育交流，有利於促成兩岸一家親、汕台親上親。汕頭市將一如既往支持和推動兩岸青年交流，持續為兩岸青年互學互鑒、交流交心搭建更多平台，為台灣青年來汕學習、就業、創業、交流提供更多機遇、創造更好條件。