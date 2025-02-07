美國阿拉斯加州一架載有10人的飛機失蹤

中評社北京2月7日電／據新華社報導，美國阿拉斯加州諾姆消防機構6日說，該州白令航空公司一架載有10人的小型客機當天失蹤。



該機構在社交媒體上說，白令航空公司一架“大篷車”小型客機在從該州尤納拉克利特飛往諾姆的途中失蹤。有關部門目前正在進行地面搜尋。由於天氣和能見度不佳，空中搜尋行動受限。



當地媒體報導說，這架客機於當地時間15時18分後不再發送位置信息。



“大篷車”小型客機是白令航空公司的主力機型，最多可容納9名乘客。