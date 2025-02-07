】 【打 印】 
塞內加爾今年原油產量預計超3000萬桶
http://www.CRNTT.com   2025-02-07 15:06:39


　　中評社北京2月7日電／據新華社報導，塞內加爾能源、石油和礦產部6日宣布，桑戈馬爾油田2025年原油產量預計超3000萬桶。

  該部門當天在一份油田生產報告中表示，桑戈馬爾油田2025年的原油產量預計為3053萬桶，目標是全年保持日均10萬桶的穩定產量。

  桑戈馬爾油田位於塞內加爾首都達喀爾以西約100公里的海域，由澳大利亞伍德賽德能源公司與塞內加爾石油公司合作開發。油田自去年6月正式開始石油開採，標誌著塞內加爾加入產油國行列。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：