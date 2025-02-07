塞內加爾今年原油產量預計超3000萬桶

中評社北京2月7日電／據新華社報導，塞內加爾能源、石油和礦產部6日宣布，桑戈馬爾油田2025年原油產量預計超3000萬桶。



該部門當天在一份油田生產報告中表示，桑戈馬爾油田2025年的原油產量預計為3053萬桶，目標是全年保持日均10萬桶的穩定產量。



桑戈馬爾油田位於塞內加爾首都達喀爾以西約100公里的海域，由澳大利亞伍德賽德能源公司與塞內加爾石油公司合作開發。油田自去年6月正式開始石油開採，標誌著塞內加爾加入產油國行列。