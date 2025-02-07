山東：文化大餐豐富　新春消費旺盛

中評社北京2月7日電／據新華社報導，賞花燈、猜燈謎，燈會廟會人潮湧動；看演出、聽戲曲，舞台劇場好戲連連；逛集市、買好物，新春消費釋放新年經濟活力……春節前後，山東各地積極開展豐富多彩的文旅活動，年俗節慶、民間藝術、特色好品、進口美食、國貨潮品齊聚，廣大消費者盡享沉浸式體驗和消費便利。



農曆正月初七，煙台海陽市河清島體育場內，熱鬧非凡。海陽大秧歌、安塞腰鼓等具有地方特色與民族風情的省內外秧歌隊在此展演。“太精彩了。”海陽市民紀海濤帶著一家四口來看秧歌表演。“以往都是海陽市各個秧歌隊的表演，這次看到了全國多個地方的秧歌表演，感覺很震撼。”他說。



2024年12月1日至2025年2月28日，山東省文旅廳在全省廣泛開展冬春文化惠民季活動，以各地公共文化場館、百姓大舞台、文體廣場、劇場劇院等為依托，採取線上線下相結合、“群眾點單”等方式，組織文藝演出小分隊、優秀群眾文藝團隊等，舉辦群眾喜愛的各類演出、展覽等惠民活動。



春節前夕，山東省16市同步啟動“2025山東迎新春消費季”，圍繞節慶消費、文旅消費、冰雪消費等，組織2025“好客山東”賀年會等700餘項活動。山東省統籌財政、金融、商家、廠家等補貼打折資金90億元左右，讓利消費者。



煙台市推出“冬季到煙台來看雪”冬游主題活動，整合滑雪、溫泉、民俗文化、康養、美食等資源，推出50餘項旅遊休閑活動，激活冰雪經濟；濟南發布全市燈會地圖、年俗地圖、冰雪地圖，推出“2025新春游泉打卡”活動，市民遊客可以線下尋泉探泉、線上打卡分享，並可獲得“游泉打卡達人”紀念證書和新春特別獎勵。



越來越多的市民遊客選擇在春節假期走出家門，走進文化場館、劇院、影視城度過一個“文化年”“藝術年”“影視年”。山東各地文博場館、文藝院團、影視城也為廣大市民遊客準備了豐富多彩的展覽、活動、節目。



春節期間，線上消費同樣火熱。走進位於山東煙台綜合保稅區西區的日韓消費品跨境電商中心京東綜合倉，越南咖啡、日本美妝、韓國面膜、比利時巧克力等來自世界各地的食品、日用品擺滿貨架。