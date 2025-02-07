江西廣昌：舞橋燈　賀新春

廣昌縣塘坊鎮村裡村熱鬧的舞橋燈活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，近日，江西省撫州市廣昌縣塘坊鎮村裡村，舉行舞橋燈賀新春迎元宵活動。村民們抬著近百節板櫈和花燈連成的橋燈長龍，在夜幕下走村串戶進行表演。一路上鑼鼓喧天、熱鬧非凡，吸引了大批村民及遊客前來觀看。



據瞭解，每年正月，廣昌縣塘坊鎮群眾都會舉行舞橋燈活動，以此來祈願新年風調雨順、國泰民安、幸福吉祥。