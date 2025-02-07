發展局推新四招　保建造業外勞權益

中評社北京2月7日電／據大公報報導，建造業輸入勞工計劃再批出935個配額，累計有效的輸入勞工配額合共約9100個。發展局昨日表示，為加強保障勞工權益，針對招募外勞的代理人新增四項要求，包括負責輸入勞工招聘及人事管理事宜的代理人，需由申請人或雇主直接聘用，不得向輸入勞工收費等。業界組織認為，新安排不會增加總承建商成本壓力，可杜絕中間人獲取非法收益。



為應對建造業人手不足的問題，政府推出“建造業輸入勞工計劃”，配額上限為12000個，按季接受申請。發展局昨日表示，第六輪申請已完成審批，共批出七宗申請，涉及935個配額，而第七輪申請剛於2月3日截止。



發展局表示，第六輪申請涉及的工程項目主要為公營工程；主要獲批的工種包括泥水工、空調制冷設備技工、消防設備技工等，亦有本地供應甚為有限的特殊工種，例如架空高壓電線技工，均是委員會認為短缺的工種。



對於早前懷疑輸入勞工遭受不公平對待的個案，發展局表示，在第六輪及之後的申請，加入四項針對代理人的新要求，包括總承建商及分判商須履行申請人及雇主的責任，確保其所委聘的代理人就輸入勞工所作的安排均符合勞工保障的要求；負責輸入勞工招聘及人事管理事宜的代理人，由申請人或雇主直接聘用，不得向輸入勞工收費；安排輸入勞工的住宿、膳食及交通等收費服務的代理人，不應負責任何招聘及人事管理；總承建商必須指派其轄下一名高級管理人員專責監督輸入勞工的安排及處理輸入勞工的查詢。



工會：不應輸入更多外勞



香港營造師學會會長湯毓祺認為，新安排不會增加總承建商成本壓力。香港建造業總工會理事長周思傑表示，最新安排可以令代表人的權力減少，以免輸入勞工因擔心影響受聘或上班機會，而就食宿服務支付不合理費用。總工會重申，建造業本地人力過剩，不應輸入更多勞工。