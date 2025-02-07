洛克特視效：藝術融合科技　京深差異化發展

洛克特視效還與深圳天安雲穀合作簽約，攜手打造深港國際影視後期製作基地。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月7日電／據大公網報導，在數字藝術領域，洛克特視效沒有止步於影視後期，還橫向發展到遊戲宣傳片的創意製作、高端CG廣告內容製作、數字文旅內容創作、展覽展示內容以及新媒體內容的創作等多個板塊。



目前，中國大部分特效公司集中在北京。“深圳的特效產業沒北京那麼完善，但深圳有很多的高科技人才。”他認為，洛克特視效依托於深圳這個創新高地，應該調整藝術和科技的權重，形成自己的核心技術，“那我們的差異化就出來了，就像我們做風、雨、雷、電、火這些大特效、大場景，其實是非常考驗核心技術的。”



當然，聶華軍也強調，技術只是一個工具，本質的差距還體現在人的創意上。“在硬件設施已經追趕上的今天，真正決定作品質量的，是創意在技術上的體現。”



值得關注的還有，在深耕影視後期特效的同時，洛克特視效還積極尋求新的突破──在VR大空間沉浸式劇場領域展開探索，與行業夥伴共同打造了《源起華夏之月球冒險之旅》VR大空間沉浸式探索劇場，融合了5D全息、大空間（LBE）體驗技術、混合現實MR、虛擬現實VR、增強現實AR……“‘體驗消費紀元’正悄然來臨。VR大空間沉浸式劇場項目具有投入成本較低、產品上新速度快、行業發展空間大等優勢。”聶華軍說。