香港商界：積極拓市場　不再依賴美國

中評社北京2月7日電／據大公報報導，中美貿易戰漸升溫，且首次涉及由香港製造、進口及轉口的商品，都要正式報關及加征10%關稅。不過，信佳國際（00912）首席財務總監周思碩昨日出席“香港寵物節”時表示，關稅的增加對信佳基本沒影響，若美國持續增加關稅，或能吸引更多內地訂單進入其越南基地進行生產，公司亦會開拓新市場。



信佳國際主要從事研發、製造及銷售電子產品及寵物相關產品，周思碩指出，公司旗下電子產品去年有40%輸往美國，且全由越南基地生產。而信佳在2018年就已在越南開設生產基地，目前生產量占總體約40%，基地占地30萬方呎，尚未完全用盡，另外還有15萬方呎的空間可擴充。他預料，3年內越南生產線可占集團電子產品整體產量將增至50%。



信佳寵物業務總經理吳民進表示，未來寵物業務的增長點將集中於亞洲區域，當中日本、韓國、泰國等較為蓬勃的市場將是公司的主攻目標，現時主要透過代理商進入當地。



港出口美國貨值有限



對於美國加征中國產品一成關稅，將涵蓋香港產品。香港中小型企業總商會會長黎卓斌接受《大公報》訪問時表示，過去幾年港企已積極開拓其他市場，如歐洲、中東市場及東南亞，力爭減輕對美國的倚賴。另有商會人士指出，出口美國的本港生產的貨值有限，不會對香港出口有重大影響，但擔心美國將持續不斷“出招”打壓香港，或影響企業營商信心，冀特區政府多加支援。



談及美國關稅對FedEx的影響，FedEx回應指，仍專注於服務客戶，並與他們一起適應最近因關稅公告帶來的重大變化。FedEx擁有經驗豐富的清關和合規專家團隊，他們不間斷地工作，繼續為服務的220多個國家和地區進行貨物跨境運輸。FedEx將繼續利用國際網絡在中美之間運輸貨物，並且持續適應合規性變化。