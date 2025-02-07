國產特效躋身頂級　出海大放異彩

中評社北京2月7日電／據大公網報道，近年來，中國本土電影特效技術取得了令人矚目的飛躍，從《哪咤》到《流浪地球》系列，再到《長津湖》等影片，中國電影的視覺效果已逐漸躋身世界頂級行列，在國際市場大放異彩。其中《哪咤之魔童降世》作為中國動畫電影的裡程碑，特效技術的運用堪稱典範。影片中，哪咤的形象設計、動作捕捉以及場景渲染都達到了極高的水準。導演餃子曾表示：“我們要讓觀衆感受到特效不僅僅是畫面的堆砌，是特效與故事、情感的緊密結合。”



而《流浪地球》系列則將中國本土電影特效技術推向了一個新的高度。影片中，如“太空電梯”升空的特效長鏡頭，將觀衆帶入了一個充滿科幻色彩的未來世界。還有《刺殺小說家》中的異世界奇觀和動作場面，《長津湖》中的大規模戰鬥場景和爆炸效果……它們通過精細的建模、動畫和渲染技術，讓觀衆感受到前所未有的視覺衝擊力。



洛克特視效、MOREVFX、天工異彩、Base FX、數字王國……這些中國本土視效公司注重技術創新和藝術創作，通過不斷的技術研發和實踐探索，為中國本土電影特效技術的發展作出了巨大貢獻。而這一切，皆源於從業者的共同心願——如MOREVFX創始人徐建所說：“我們期待未來中國電影特效能夠引領全球，成為國際電影產業中不可或缺的一部分。”