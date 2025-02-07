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金龍醒獅拜年 香港風生水起
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2025-02-07 17:13:41
海港城昨日舉辦“金龍獻瑞醒獅賀歲”活動，吸引大批市民遊客駐足觀賞。（圖片來源：大公報）
中評社北京2月7日電／據大公報報導，慶賀2025乙巳蛇年，香港海港城昨日於海運大廈露天廣場舉辦“金龍獻瑞醒獅賀歲”活動，與市民及賓客一同觀賞精彩的新春傳統表演，感受熱鬧和喜慶的佳節氛圍。活動由新春鼓樂表演揭開序幕，中、西“財神”更向大家拜年。
主禮嘉賓於活動主持點睛儀式後，金龍和醒獅在熱鬧的鑼鼓聲中跳躍翻騰，在迷人的維港景色下展現生猛活力的一面，預示蛇年事事順境、風生水起。
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