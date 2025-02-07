﻿中泰高鐵二期獲批　預計2030年完工

1月30日在泰國大城府拍攝的中泰高鐵項目4-3標段施工現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據大公網報導，記者郭瀚林報導：泰國總理府當地時間4日消息，泰國內閣當天上午開會批准呵叻至廊開段高鐵工程，工程預計於2030年完工。



泰國總理府發言人集拉育說，此次批准的是由泰國交通部提出的高鐵二期工程，全長約357公里。工程包括兩部分：其一為建設連接高鐵一期工程（曼谷至呵叻段）的鐵路，沿途設5個車站；其二為在廊開府建設一個貨運中轉中心，為跨境鐵路貨運中轉提供“一站式”服務。



與中老鐵路銜接 可直抵昆明



集拉育說，泰國內閣於2017年7月批准高鐵一期工程（曼谷至呵叻段），全長約253公里。目前一期工程總體進度為35.74%，預計將於2028年建成通車。二期工程獲批後，泰國交通部和國家鐵路局將依照有關法律、法規和內閣決議繼續推進高鐵建設。



作為中泰兩國共建“一帶一路”項目，中泰高鐵是泰國第一條高速鐵路，一期工程連接曼谷和泰國東北重鎮呵叻，二期工程將延伸至泰國東北邊陲廊開，實現與中老鐵路銜接，可直接抵達昆明。



“中老鐵路的建成和投入使用，讓老撾從‘陸鎖國’變成‘陸連國’，更帶來了致富的機會，有了這樣近在咫尺的一個榜樣，更加堅定了泰國修建鐵路的決心。”商務部研究院學位委員會委員白明向大公報記者表示，中泰高鐵不僅將大大提升兩國之間的人員往來便利程度，更降低了貨物運輸的物流成本，使RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）框架下東盟國家與中國的協作更加緊密。“對於泰國來說，高鐵帶來的不僅是交通便利，還有經濟、旅遊、文化等多方面的積極影響。與此同時，中泰高鐵為中老鐵路提供了延伸，進一步完善了東南亞區域交通網絡，也為中國交通基礎設施‘出海’樹立了新標杆。”