香港郵政停收寄美郵包　待釐清加征關稅要求

中評社北京2月7日電／據大公報報導，美國前日曾一度停止接收從中國內地及香港寄出的包裹，但不足12小時改口，安排混亂。美國並宣布對中國貨物加征關稅，更表明措施同時適用於香港。對此，香港郵政昨晚宣布，繼續停止接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，直至另行通告。



大公報記者昨日以顧客身份致電多間快遞公司，獲回復目前的報關及郵寄程序與過往相若，但未清楚實際關稅金額計算安排，提醒送遞時間或會因最新安排多1至5日不等。香港付貨人委員會形容，事情發展有如坐過山車，情況有些混亂，建議市民多等兩日，待情況較為清晰才寄包裹。



香港郵政昨晚表示，將繼續停止接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，直至另行通告。事件緣於美國郵政機關於2月5日突然通知香港郵政，不可向美國付運內載貨品的郵件，即時生效，除非有關郵件已按美國法例的規定，向美國海關及邊境保衛局提交完整及正確的“正式報關”（Formal Entry），然後又在2月5日晚突然宣布繼續接受有關郵件。政府發言人表示，香港郵政已與美國郵政機關溝通，但當中仍有需進一步釐清的事宜，包括有關美方加征關稅的要求。



對於美國郵政一度宣布停收中國內地及香港包裹，但12小時後便改口，朝令夕改令市民覺得混亂。在中環郵政總局，昨日上午未見有告示交代寄件到美國的安排，郵局職員表示可正常辦理郵寄包裹到美國的手續。有到郵局寄件的外籍人士表示，對於一日內有兩個不同版本的訊息，感到疑惑，認為訊息混亂；有市民更形容美國的政策安排“一團糟，很兒戲，好像小朋友玩泥沙般。”



收件人或需繳稅 否則退件



美國雖已恢復接收香港寄出的包裹，但2月4日起取消貨值800美元以下“小額豁免”繳稅安排。郵務職工會理事長張偉權昨日較早前表示，市民若寄郵件往美國，郵局職員會如常幫他們磅重、填表和郵寄，但會提醒，如寄往美國，很大機會已經沒有免稅安排，如需打稅，要收件人負責繳付稅項；若收件人不願意繳付，郵件很可能便會退回香港。