勞聯：優先處理公共交通“長車短搭”問題

中評社北京2月7日電／據大公報報導，新一份財政預算案本月26日發表，昨日有多個團體提交建議書。勞聯昨日召開記者會，公布就財政預算案所作的建議書。勞聯提出，建議繼續保留“2元乘車優惠計劃”，但需要優化“公共交通費用補貼計劃”。立法會C15＋則有成員建議考慮公務員凍薪。



勞聯表示，“2元乘車優惠”是鼓勵長者出行、參與社區活動和就業的重要推動力，不應單純因經濟效益考慮而大幅調整，建議維持現有受惠對象和車費津貼水平，並優先處理“長車短搭”問題，與專營巴士公司商議，落實在更多路線提供分段收費，以及在下車位置加裝拍卡機等；又建議將“公共交通費用補貼計劃”增加補貼上限至500元及改成兩級制，加強資助長途乘客。



開源方面，勞聯建議私家車的首次登記稅制增加兩級稅階，向豪華私家車徵收更高的稅項，具體而言汽車應課稅價值超過75萬元的首25萬元，稅率將由現行132%增至145%，剩餘部分則徵收152%稅率；並建議開征“特定奢侈品稅”，凡購置船身長度逾24米的超級游艇須繳付售價5%的稅款。飛機乘客離境稅方面，他建議將稅款由現時120元調高至180元，預計每年可帶來額外過8億元收入。



林筱魯：政府收費及罰款可調整



C15＋成員之一的議員林筱魯表示，面對財赤，社會應共同承擔。其中公務員系統的支出，認為有空間凍結，例如要嚴控編外職位聘請，亦可考慮凍薪。另外，部分政府收費及罰款已長時間無調整，建議可精準處理相關板塊。



議員鄧飛建議，政府可推動“留學經濟”，例如興建宿舍後，應先滿足本地生住宿需要，然後引導非本地生到商業化的樓宇或學生公寓，從而帶動地產業及租務市場，附近零售及飲食業亦可受惠。