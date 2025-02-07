萌寵經濟升溫　催生花式消費

寵物雜貨鋪店主洪隆鳳在為顧客的寵物試穿新衣。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月7日電／據人民網報導，“毛孩子甜蜜瞬間”“‘汪大發’的上班日記”……社交平台上，一條條寵物視頻里，主人和狗狗的可愛互動吸引了不少粉絲。



視頻內容來自重慶市九龍坡區謝家灣街道民主村社區的小店汪大發寵物雜貨鋪。春節期間，店主洪隆鳳給自己的金毛可卡犬汪大發穿上新春服飾拍攝照片、視頻，為店鋪吸引了不少流量。



家住謝家灣街道的張雪就是粉絲之一。刷視頻時，她一眼就看中了汪大發的裝扮——頭戴虎頭帽、脖子上掛著中國結裝飾，身穿花襖，喜氣洋洋。“我也想給我家寵物來套同款。”張雪說。



“‘做美容、購新衣、拍大片’是我們店人氣超高的寵物‘三件套’。”洪隆鳳介紹，為了增添新春氛圍，店內以暖色系裝飾，收銀台擺上中國結、玻璃門貼福字、照片牆掛滿寵物寫真……洪隆鳳自己也穿著中國風大花襖。



“過年了，想給貓挑套中國風新衣。”熟客陳女士牽著自家的阿比西尼亞貓和暹羅貓，徑直朝貓咪服飾區走去。



“我家寵物和汪大發玩得可開心了。”為了讓寵物參與社交，陳女士經常來店里參加活動，久而久之和洪隆鳳成了朋友。



“我等一下想去逛街，能放它倆在這里洗個澡不？逛完了來接。”陳女士問。



店里寵物“洗剪吹”費用按寵物體形大小、是否需要剪毛、剪指甲等來計算，洗澡加美容需要1個半小時左右，很多老顧客會把寵物暫存在店內，辦完事再回來接。



洪隆鳳曾經從事市場營銷策劃工作。開寵物雜貨鋪，是她調研完上海和成都的商場後選擇的新賽道。