新春香港迎全球客　文化體驗促開門紅

中評社北京2月7日電／據人民日報報導，“3號！3號！”“快快，向前衝！”……大年初三，裝扮一新的香港沙田馬場人聲鼎沸，“農曆新年賽馬日2025”激烈開跑。觀賽席上，芬蘭旅客奧斯卡與數萬名觀眾一起，為自己心儀的賽駒加油叫好。



這是奧斯卡第一次來香港，也是他首次體驗賽馬運動。“馬跑得飛快，大家都很開心，很少看到這麼熱鬧的場景。”他說，放眼望去，四處裝點著喜慶的元素，感覺整個香港紅紅火火，令人難忘。



維港之畔，“洋面孔”遇見中國年



今年，首個“非遺版”春節如約而至，中國傳統節日正吸引世界目光，“China Travel”熱度不減、持續走紅。



隨著新春國際匯演之夜的9輛花車駛過彌敦道，蛇年賀歲盛事在香港啟幕。這個春節，煙花匯演、醒獅表演、香港許願節、元宵彩燈會……精彩盛事和民俗活動輪番登場，與全球旅客分享濃濃的“港式”年味兒。



與奧斯卡一樣，來自意大利的馬可和朱莉婭特意選擇在春節來到香港，邂逅這一獨特的中華文化。“每一處新春景象、每一個慶祝活動，對我們來說都非常新奇。”馬可難掩興奮，“春節裡的香港非常漂亮，讓人挪不開眼，我們去了很多地方探索，就是想親身感受中國人慶祝新年的方式。”



在黃大仙祠，慕名而來的旅客手拿風車，持香參拜，許下心中所願。氤氳的香火間，不少身穿唐裝旗袍的“洋面孔”也在工作人員的指引下體驗這一非遺文化，為新的一年討個“好意頭”。