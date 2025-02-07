大灣區“硬聯通”有力促進“心相通”

中評社北京2月7日電／據人民日報報導，2月1日，港珠澳大橋珠海公路口岸再迎出入境高峰，單日出入境客流首次突破17萬人次，車流首次突破2.5萬輛次，兩項數據均創下口岸開通以來的單日歷史之最。春節期間，港珠澳大橋和深中通道等“超級工程”效能進一步顯現，助力大灣區實現人暢其行、物暢其流，深度融合邁上新台階。



“雙向奔赴”迎新春



“一家人都想到廣東過年，有吃有玩選擇多，年味又足，非常期待！”去珠海鬥門看三灶鶴舞，到江門開平看碉樓，再到佛山順德品嘗美食，香港旅客陳先生近日帶著家人經港珠澳大橋珠海公路口岸入境，開啟春節之旅。春節期間廣東地區年味十足，非遺體驗、迎春花市、巡游街演等一系列特色活動吸引大量港澳居民“北上”迎新春。



截至2月2日，今年春節假期經港珠澳大橋進出境車輛超11.4萬輛次，同比增長36.3%。港珠澳大橋邊檢站負責人表示，大年初四（2月1日）已是港澳春節假期尾聲，部分港澳居民利用假期繼續“北上”，大量入境港澳旅客開始陸續返程，“‘北上’游玩需求與出境返程需求重叠，客流車流雙向流動推高口岸通行量再創新高。”



水上交通同樣繁忙。港珠澳大橋海事局5日通報，春節期間，34萬人次旅客經港珠澳大橋水域水路的30餘條客運航線安全出行，客運流量較去年同期增長約67%，正月初三至初五（1月31日至2月2日）日均發送旅客突破5萬人次。



深圳鐵路4日發布的統計數據顯示，1月14日至2月3日，廣深港跨境高鐵21天累計到發旅客215.1萬人次。“今年春節運輸呈現‘雙向流動、高頻互動’特點，廣深港高鐵根據客流動態調整運能，最大限度滿足春節期間旅客出行需求。”深圳北站值班站長劉慧表示，隨著“一簽多行”“靈活行”等便民利民舉措實施，廣深港高鐵逐步成為大灣區文化交融的強勁助力。