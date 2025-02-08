2月7日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京2月8日電（記者 海涵）外交部發言人林劍2月7日主持例行記者會並就巴拿馬宣布將退出同中方共建“一帶一路”合作協議、緬甸問題、中方將參加人工智能行動峰會等回答中外記者提問。以下是問答實錄：



林劍：國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理張國清將於2月9日至12日應邀赴法國出席人工智能行動峰會。



阿納多盧通訊社記者：巴拿馬宣布將退出同中方共建“一帶一路”合作協議。巴總統穆利諾稱已指示，提前90天告知中方將退出協議。中方對此有何評論？你是否認為巴方做出該決定是由於受到了來自美國的壓力？



林劍：中方對美國通過施壓脅迫的手段抹黑破壞共建“一帶一路”合作的行徑表示堅決反對，對巴方表示不再續簽諒解備忘錄深表遺憾。



“一帶一路”是經濟合作倡議，包括20多個拉美國家在內的150多個國家踴躍參與“一帶一路”合作，成果惠及包括巴拿馬在內的各國民眾。近年中巴兩國在共建“一帶一路”框架下的合作取得豐碩成果，不斷造福兩國人民。



希望巴方從雙邊關係大局和兩國人民長遠利益出發排除外來干擾，做出正確決定。



《中國日報》記者：您剛剛發布了張國清副總理出席人工智能行動峰會的消息。能否進一步介紹中方與會考慮和期待？