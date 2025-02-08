外交部：正同泰緬等國合作鏟除網賭電詐毒瘤

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京2月8日電（記者 海涵）外交部發言人林劍2月7日在例行記者會上答問時表示，中國正同泰、緬等周邊國家積極開展雙、多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。



當日例行記者會上，就泰國總理佩通坦訪華期間談及打擊網賭電詐相關問題答問時，林劍介紹，6日，習近平主席、李強總理、趙樂際委員長分別同來華進行正式訪問的泰國總理佩通坦舉行了會見會談，其中的議題之一就是加強打擊網賭電詐，就此交換意見，並達成了重要共識。



關於緬甸問題，林劍重申，中緬是友好鄰邦，中方在緬甸問題上的立場十分明確。我們奉行不干涉內政原則，支持緬方維護獨立、主權、國家統一和領土完整，支持緬各方通過友好協商實現政治和解，支持緬方重啟政治轉型進程。



林劍表示，近期在泰緬邊境一帶發生的網賭電詐惡性案件，威脅包括中、泰在內的有關國家公民生命財產安全，干擾地區國家正常交往合作。堅決打擊網賭電詐犯罪，是落實以人民為中心理念的切實體現，也是維護地區國家共同利益的必然選擇，符合各國人民共同期待。中國正同泰、緬等周邊國家積極開展雙、多邊合作，綜合施策，標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐毒瘤，維護人民生命財產安全和地區國家交往合作秩序。