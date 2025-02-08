廠商會預測蛇年香港經濟增長2.5%至3%

香港中華廠商聯合會7日舉行新春團拜（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月8日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）7日舉行新春團拜。廠商會會長盧金榮表示，廠商會預測，2025年香港經濟將呈現“先抑後揚”的走勢，全年GDP有望達到2.5%至3%的溫和增長。



廠商會會長盧金榮致辭時表示，去年貨物出口成為香港經濟增長的主要動力。展望2025年，環球市場增長預計仍然疲弱，加上特朗普的關稅威脅，香港出口商品貿易的增長速度可能有所減慢。



但盧金榮指出，隨著內地企業與港商加速供應鏈多元化布局，香港正迎來新契機。一方面，內地出口至東南亞這一新晉產業承接地的中間產品貿易近年顯著增長，鞏固了香港作為區內中轉樞紐的地位；另一方面，這也為香港這個跨國供應鏈管理中心創造了更多新機遇。因此，廠商會預期2025年香港的貨物出口將保持較低單位數的增長。



在內需方面，雖然高企的融資成本和消費力外流等挑戰仍在，但考慮到股樓市和就業市場穩定，負面財富效應有所改善，帶動了本地消費信心逐步提升，加上受惠於特區政府推動本地旅遊業轉型發展，以及中央政府推出惠港政策，促進了內需逐步靠穩。



盧金榮表示，內地經濟增長率在一系列刺激政策下有望企穩，將繼續為香港經濟注入動能。綜合多方因素，廠商會預測2025年香港經濟將呈現“先抑後揚”的走勢，全年GDP有望達到2.5%至3%的溫和增長。