魯比奧拉美之行盡顯美霸權本色

中評社北京2月7日電／2月1日至6日，美國新任國務卿馬爾科·魯比奧先後訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯達黎加、危地馬拉和多米尼加共和國等拉美五國。分析人士指出，魯比奧此次拉美之行聚焦在非法移民和巴拿馬運河，凸顯新一屆美國政府急於破解移民難題、謀求地緣戰略優勢的意圖。而美方對所訪國家施壓、恐嚇等手段也反映出，在“門羅主義”思維底色下，美國始終將自身利益凌駕在拉美地區整體利益之上。



轉嫁移民危機



新華社報導，魯比奧在出訪前曾表示，美國新政府的首要任務之一是確保邊境安全，為此“需要與原籍國合作，阻止移民的進一步流動”。分析人士指出，遏制非法移民不僅是魯比奧此行重點，也是其外交政策重點。



1月20日就職後，美國總統特朗普立刻宣佈南部邊境進入緊急狀態，並開始了“歷史上最大規模的遣返行動”。古巴國際政策研究中心研究員帕維爾·阿萊曼認為，魯比奧曾表示將幫助特朗普政府實現“遏制大規模移民潮”，其此訪目的地多為移民輸出國和中轉地，也是為了向這些國家施壓，促使其接受被遣返人員返回原籍國，以便落實新一屆美國政府的移民遣返計劃。



根據美國國務院發佈的消息，魯比奧在訪問期間著重強調加強邊境和移民管控的重要性，巴拿馬對移民遣返計劃表示支持，哥斯達黎加也表示願意配合美國加強移民管理，薩爾瓦多和危地馬拉兩國還表示願意接收被遣返的本國及其他國家赴美非法移民。美國媒體指出，讓這些國家接收美國驅逐的他國非法移民，實際上是試圖轉嫁移民危機，這種做法“荒謬且史無前例”。



多米尼加共和國科學院院士愛德華多·克林赫爾指出，拉美國家非法移民潮主要是貧困導致的，而美國對一些拉美國家的經濟制裁和封鎖實際是在加劇移民問題。魯比奧試圖通過外交手段遏制非法移民，實效可能有限。

