美聯邦法官裁定特朗普廢除“出生公民權”違憲

中評社北京2月7日電／美國華盛頓州西區聯邦地區法院法官約翰·科夫努爾6日裁定，美國總統特朗普發佈的廢除“出生公民權”行政令違反美國憲法。



新華社報導，科夫努爾當天在西雅圖舉行的一場聽證會上發佈了一項初步禁令，無限期阻止該行政令在全國範圍內生效。科夫努爾上個月曾發佈臨時限制令，裁決該行政令暫緩14天實行。



“越來越明顯的是，對我們的總統來說，法治只不過是實現他的政策目標的一個障礙。”由共和黨前總統里根任命的科夫努爾說，“在他看來，無論是為了政治利益還是個人利益，法治都是可以繞過或完全忽略的東西。”



科夫努爾指責特朗普試圖通過行政命令改變憲法。他說：“憲法不是供政府玩弄政策遊戲的工具。如果政府想改變‘出生公民權’的規定，就需要修改憲法本身。（該）總統行政令顯然是違憲的。”



特朗普1月20日上任首日簽署廢除“出生公民權”行政令，立刻引發輿論譁然，並在美國多地遭遇法律挑戰。目前針對特朗普廢除“出生公民權”行政令已有9項法律訴訟。科夫努爾的裁決涉及的是華盛頓州等州為此提起的訴訟。此外，還有三名來自中美洲國家的待產母親加入了本訴訟。



5日，美國馬里蘭州聯邦地區法院法官德博拉·博德曼作出類似裁決，阻止這一行政令生效。



“出生公民權”政策在美國已有100多年歷史，保證在美國出生的所有人都享有公民身份，無論其父母身份如何。這意味著，哪怕是持有旅遊、工作或其他簽證的在美人員甚至是非法入境者，他們的孩子只要在美國出生就可以成為美國公民。



美國憲法第十四條修正案中對“出生公民權”作出了規定，但特朗普政府對修正案的解釋提出異議。特朗普廢除“出生公民權”行政令稱，美國官方將不再承認兩類人的美國公民身份：其一，在此人出生時，其母在美非法居留、其父不是美國公民或合法永久居民；其二，在此人出生時，其母在美合法臨時居留、其父不是美國公民或合法永久居民。