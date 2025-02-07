持續施壓！美國向拉美國家暴力遣返大批移民

中評社北京2月7日電／美國新政府就職以來，持續加大對非法移民的突擊搜捕力度，進一步激化美國內的種族主義和排外情緒。同時，美國以關稅等為“武器”，就大規模遣返移民問題向拉美國家施壓。危地馬拉、薩爾瓦多、巴拿馬等國在擴大遣返移民接收規模、成為“安全第三國”、開闢專門遣返通道等問題上向美國做出讓步。這對安置能力有限的拉美國家而言無疑是一個沉重負擔，增加了其經濟發展和社會治理難度。



新華社報導，自上任以來，特朗普簽署多道行政令，宣佈南部邊境進入緊急狀態，全面制止非法移民入境，宣佈將廢除非法移民或合法臨時居留者在美出生子女的“出生公民權”。他還宣佈在古巴關塔那摩美國海軍基地擴建已有的非法移民收容中心。與此同時，美國用飛機強制向拉美國家遣返非法移民，給移民戴上手銬腳鐐，招致國際社會譴責。



美國以加徵關稅等手段為威脅，迫使墨西哥、哥倫比亞在移民問題上做出妥協。墨、哥兩國起初表示將“以牙還牙”，向美國採取對等反制措施。之後，哥美兩國達成妥協，墨方也同意派遣1萬名士兵到墨美邊境，專門負責阻止芬太尼和非法移民入境美國。



據墨西哥政府統計，1月20日至28日，墨西哥已從美國接收了6244名遣返移民，其中4500多人為墨西哥公民。危地馬拉移民局公佈的數據顯示，截至2月4日，危已從美國手中接收5個載有遣返移民的航班，共計382人。洪都拉斯政府表示，僅1月31日一天，洪就接收了2架次來自美國的遣返移民航班，機上共有126人。此外，委內瑞拉、厄瓜多爾等國也陸續接收了來自美國的遣返移民航班。



為應對可能出現的大規模移民遣返潮，墨西哥宣佈在墨美邊境地區修建並開放12處臨時收容所，幫助墨西哥籍人員重新融入當地，協助被遣返的他國公民回到原籍國或前往第三國。厄瓜多爾政府宣佈將為被遣返的厄公民提供為期3個月、每個月470美元的補助。哥倫比亞、洪都拉斯、危地馬拉等國也都提出了類似的被遣返移民援助計劃。

