馬斯克團隊被曝用AI技術調查美聯邦部門開支

中評社北京2月7日電／據央視新聞：美國《華盛頓郵報》6日援引兩名知情人士的消息報導，埃隆·馬斯克領導的政府效率部團隊已在使用人工智能（AI）軟件，對美國教育部敏感數據進行梳理，以調查該部門開支情況。



這些數據包括可辨別管理撥款人員身份的信息以及教育部內部敏感財務數據。政府效率部團隊正用微軟Azure雲服務平台提供的人工智能軟件審核教育部撥發的每一筆錢，包括合同、撥款和差旅費。



Azure提供多家公司研發的AI軟件，暫不確定政府效率部使用哪一款軟件。



《華盛頓郵報》稱，馬斯克領導的政府效率部正在借助“矽穀青睞的工具”來大規模削減聯邦政府的規模和職能。據知情人士披露，政府效率部團隊已找出教育部數十份合同作為裁撤目標，有意清除全部非必要和不在法律強制範圍內的合同。



報導引述教育部職員的話說，政府效率部團隊正以令人難以置信的速度推進針對教育部乃至聯邦政府全部門的工作。僅5日一天，該團隊成員已獲取衛生與公眾服務部有關醫療支付的敏感信息，並開始收集勞工部與疾病控制和預防中心的數據。



《華盛頓郵報》稱，政府效率部團隊打算把在美國教育部的做法推廣到更多部門和機構，篩選出與多元化、平等和包容性有關的項目和人員的開支信息。已有前民主黨政府官員對“不加護欄”地在政府和公眾社會使用人工智能工具提出質疑。



分管媒體聯絡的助理教育部長幫辦瑪迪·比德爾曼6日發表聲明說，政府效率部代表是具備必要安全等級、通過背景核查的聯邦雇員，致力於讓教育部“更加節流、增效並對納稅人負責”，“當前狀況並無不妥或非法”。