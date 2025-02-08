從蘇州古城的保護實踐談起

中評社北京2月8日電／據人民日報報導，“蘇湖熟，天下足”，歷史上蘇州是國家的經濟中心所在，也是江南地區文化中心所在。蘇州2500多年的發展演變，就是文化經濟互動的歷史，到現在依然如此。文化與經濟“雙面綉”，是中國名城保護的“蘇州方案”，也是可以向世界展示的“中國智慧”。



“江南水鄉”這4個字映入眼簾，在人們腦海中就會勾畫出一幅輕柔秀美的風景圖。確實如此，長三角地區河網密布，土地肥沃，物產豐富，特定的自然環境和人工環境的結合，形成江南水鄉城鎮特有的雅致、古朴、幽靜的特點。以蘇州為代表的江南水鄉城鎮具有獨特的自然景觀、生活文化特色，是“天人合一”傳統思想塑造的理想人居環境，反映了傑出規劃理念和建造藝術價值。



蘇州較早制定古城整體保護規劃，在保護發展過程中堅持並很好地執行了“保護古城、開發新區”的理念。如今，古城不僅是蘇州市的中心，也是江南文化集聚地、人文經濟示範區。



蘇州古城有14.2平方公里，是蘇州國家歷史文化名城的主體。早在1986年國務院批覆的《蘇州市城市總體規劃》中，就確定了“全面保護古城風貌，積極建設現代化新區”的城市建設總方針。2012年姑蘇區正式成立，成為全國首個也是目前唯一的國家歷史文化名城保護示範區，2020年又被列為第一批國家文物保護利用示範區。近40年來，蘇州古城走出了一條有機更新的城市活態保護之路，保持了完整的城市歷史格局與風貌，尤其在建築高度、建築風格的管控上，取得了顯著成效。



古城是一個活著的“生命體”，全面保護古城風貌不是一成不變、什麼也不能動，而是要用心、細心、耐心地守住底線，管控變化，守正創新，這樣古城保護之路才能越走越堅定、越走越寬廣。



在古城保護實踐中，很重要的一點就是逐步改善老百姓的居住條件，以整體保護古城風貌為前提實現城市有機更新。我主持的平江歷史文化街區保護整治工程，以及更早完成的古城37號街坊（雙塔歷史地段）更新改造，主要目標都是適合人居與舒適生活，並保持可持續性，形成了“重點保護，合理保留，普遍改善，局部改造”的設計原則。