廣東粵劇院“新年睇大戲”拉開帷幕

粵劇《白蛇傳·情》選段《鐘情》。（圖片來源：人民日報） 中評社北京2月8日電／據人民日報報導，蛇年新春，嶺南大地，“睇（看）大戲”是年節里不可或缺的醇厚韵味。大年初三，廣東粵劇院的“新年睇大戲”拉開帷幕。



作為廣東粵劇院的重要品牌，“新年睇大戲”每年都在廣東粵劇藝術中心如期開場，也必然滿座。春節期間粵劇院團的演出，俗稱春班，可以說是劇團一年中最忙碌之時。今年的“新年睇大戲”我們選擇了《刁蠻公主戇駙馬》《拜月記》《寶蓮燈》《倫文敘傳奇》等經典劇目輪番登場。開場大戲《刁蠻公主戇駙馬》演繹著鳳霞公主與三關主帥孟飛雄這對冤家鬥智鬥勇、歷經波折終成眷屬的諧趣故事。該劇自20世紀40年代首演，魅力不減，深受觀眾喜愛。春節期間，廣東粵劇院一團、二團穿梭於不同的城市和鄉村，以精彩大戲為觀眾送上濃濃的年味與新春祝福，讓過年更有儀式感。



在廣東人的習慣里，過年就是要看大戲。看到大戲，年味才濃。我相信這也是粵港澳大灣區共同的記憶。舞台上，演員身著華麗戲服，演繹的劇目大多是團圓、吉祥的喜劇。像《柳毅奇緣》《五女拜壽》《天姬送子》等等。特別是在粵西一帶，春節期間，每個村都會請粵劇團演大戲。有的村與村之間相距很近，真的就像對台戲打擂台，人山人海，熱鬧非凡。這種場景很有特色，既是粵劇在民間受歡迎程度的體現，也是鄉村美好生活的一個縮影。



小時候，我第一次跟著奶奶去看粵劇，雖然不記得具體是哪出戲，但場景一直留在記憶里。當時舞台上的燈光很亮，演員們的服裝和頭飾色彩鮮艶、閃閃發光。粵劇的美，讓我一下子就喜歡上了它。



粵劇一脈相承、生生不息的根源在於它的包容性和創新性。它既能保留傳統韵味，又能不斷吸收新元素，適應時代變化。粵劇《白蛇傳·情》及同名電影“圈粉”了大批年輕人。這部作品之所以成功，重要的是其內核和價值觀符合當代審美，與觀眾共情共鳴。“情”的內核讓這部作品跨越年齡、性別、地域的界限，觸動心弦。其實，所有的創新、跨界融合，都是為了更好地展現粵劇的時代魅力。