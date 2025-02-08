科技“點亮”春節新潮範兒

中評社北京2月8日電／據科技日報報導，北京首個AI主題科技廟會上，人形機器人玩轉“京劇”和“變臉”，吸引大批遊客駐足觀賞；山東省青島市即墨古城的新春燈會，科技感與夢幻感交織，造就了一步一景的奇妙畫卷；湖北省漢口江灘三陽廣場上空，1000架無人機“變換舞步”，為市民獻上花式新年祝福……



作為申遺成功後的首個春節，2025年的春節可謂是科技味兒十足，被網友稱為“賽博春節”。從備受好評的2025年春晚到春節期間各地特色民俗活動，從線上“AI中國年”系列春節文化活動到線下沉浸式非遺體驗，無一不洋溢著濃濃的年味和滿滿的科技範兒。



“今年春節，VR／AR、全息投影、人工智能、大數據等前沿科技與傳統民俗撞了個滿懷，迸發出AI拜年、智能廟會、機甲醒獅等春節潮流新玩法，不僅重塑了春節儀式感，還向世界展現了‘中國年’的浪漫與魅力。”中央民族大學教授、中國民間文藝家協會副主席林繼富接受科技日報記者採訪時表示。



視覺奇觀 非遺表演煥新生



“城南龍燈有700多年歷史，隨著製作技術的不斷革新，現在的龍燈越來越精致輕巧，龍燈表演也別具特色。”春節期間，記者在江西省南昌市城南龍燈基地看到，由江西省級非遺代表性傳承人史克濱製作的“科技版”城南龍燈，在煙火的氤氳中散發著十足的科技味兒。



為讓城南龍燈表演更符合現代美學需求，史克濱帶領團隊創新製作形式，用工程塑料代替傳統的竹木材料搭建骨架，以LED燈取代傳統蠟燭，並使用電子打火的冷煙花裝置，讓不點蠟燭的龍燈也能“噴火”，同時推動龍燈出口至美國、法國等地，實現城南龍燈表演“雲游四海”。



在山東省鄒城市，有著百年傳承歷史的非遺——火虎表演，也以全新面貌迎接申遺成功後的首個春節。火虎非物質文化遺產代表性傳承人周長來將傳統表演道具材料改良為阻燃碳纖維材料，將火藥拈子改用冷光煙花，並與無人機燈光秀配合，為市民呈現出了新舊融合的火虎表演視覺盛宴。

