年輕人重塑春節團圓方式

中評社北京2月8日電／據新華社報導，除夕返鄉，和愛人再一次選擇住在家對面的酒店。夜幕降臨，酒店大堂裡仍舊熙熙攘攘，目之所及，都是一個個年輕的家庭拖著行李辦理入住；而街對面張燈結彩的小區裡，他們的父母家人可能正包著餃子備著年夜飯，等待這些返鄉的親人一起團圓。這樣看似矛盾的場景，卻真實地發生著，悄然重塑著中國傳統節日的團聚圖景。



酒店過年，正在成為春節團聚的新方式



春節回家過年的傳統習俗，承載著中國人對團圓的深切期盼。表面看，回家過年卻不住家裡而選擇住酒店，似乎背離了傳統，然而實際上，這正是現代生活與傳統年俗在屢次碰撞之後達到的新平衡。



在城市化的洪流之中，曾經熱熱鬧鬧的大家族聚居模式逐步解體，核心家庭成為社會主流。年輕一代在城市中建立了獨立生活空間，逐漸形成了不同於祖輩的生活習慣，對個人隱私也有著更強烈的需求。與家中許久未睡過的臥室和“長滿”親戚的客廳相比，酒店安靜的環境、舒適的床鋪、獨立的空間，顯然更讓年輕一代有放鬆、自在的感覺。當疲於應對家長裡短的時候，當面對催婚、催生無所適從的時候，酒店那扇需要刷卡的門，就成了最好的社交邊界：既不妨礙親人團聚，又能保持必要的個人空間。



對於家鄉的父母親人，春節是團圓，是天倫之樂。然而對於返鄉的年輕人來說，春節除了團圓，也是難得的假期，是可以盡情做自己的“過年八天樂”。因此在某種程度上，選擇在酒店過年，成了年輕人兼顧維繫親情與愉悅自己兩項需求的最優解，成了確保一家人其樂融融過大年的新選擇。



酒店過年，折射縣域發展與春節消費新活力



回顧近幾年返鄉所觀察到的家鄉街景，得益於基礎設施建設的極大改善與文旅產業的迅速發展，整個小城的酒店數量與服務質量都在節節攀升。幾年前還是良莠不齊的小旅店與快捷酒店占據主流，現在則不乏品牌酒店、品質民宿、度假村等。