比散步還簡單的動作　每天十分鐘改善體態

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，靠牆站立在很多人看來是極具性價比的健身方式，它比散步簡單易行，又好處多多，“可以糾正身姿體態、緩解肩頸腰痛、強化下肢關節，甚至還能減肥減脂、預防心血管疾病……”



實際上真的能獲得這麼多健康益處嗎？一起來瞭解↓



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靠牆站的這些好處是真的



許多人工作中久坐是常態，由此造成脊柱自頸部到腰部所承受的不平衡的壓力逐日遞增。為了維持更長時間的久坐，姿勢會代償形成頭前伸、圓肩駝背、骨盆前傾的不良體態。



不僅如此，久坐行為已成為慢病獨立危險因素之一，與心血管疾病、2型糖尿病、肥胖、代謝異常綜合征甚至過早死亡都相關。靠牆站立在一定程度上可以減少久坐危害，對心臟有一定健康益處。



站立是一種替代坐姿的簡單方法，但對於平常沒有運動習慣的人來說，純站著可能會覺得很累，而靠牆站則相對輕鬆一些，對於剛剛開始糾正久坐習慣的朋友更加友好。



● 靠牆站的時候，可改善肌肉失衡和不良姿勢。通過後背貼靠著牆面給予身體一個空間和位置反饋，能增強身體對正確姿勢的意識，激活長期失用萎縮力弱的頸深屈肌、斜方肌中下束肌肉以及腹部的多裂肌和腹橫肌。



● 靠牆站還能緩解頸肩腰痛。在正確站立練習的過程中，這些由於不良體態而失用萎縮的肌肉能夠得到鍛煉，幫助身體重新建立正確的前後和左右的肌力配比，長期緊張短縮的肌肉壓力得到釋放，有效緩解肌肉的過度使用導致的酸痛疲勞。



不過，需要注意的是，靠牆站只是一個“入門運動”，最主要的作用就是改善體態、緩解肌肉緊張，至於其他更多的效果，則要合理看待。

