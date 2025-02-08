【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
“我們的春節”活動在聯合國教科文總部舉行
http://www.CRNTT.com
2025-02-08 10:57:43
2月6日，在法國巴黎的聯合國教科文組織總部，演員表演少林功夫《和·合》。（圖片來源：新華社）
中評社北京2月8日電／據新華社報導，當地時間6日晚，由中國常駐聯合國教科文組織代表團與河南衛視共同舉辦的“我們的春節”活動在位於法國巴黎的聯合國教科文組織總部舉行，以慶祝“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
年輕人重塑春節團圓方式
(2025-02-08 10:54:48)
黑龍江撫遠：“華夏東極”的日子真火紅
(2025-02-08 10:51:20)
網評：春節走向全球彰顯中國軟實力
(2025-02-07 17:18:52)
大灣區“硬聯通”有力促進“心相通”
(2025-02-07 17:18:08)
金龍醒獅拜年 香港風生水起
(2025-02-07 17:13:41)
山東：文化大餐豐富 新春消費旺盛
(2025-02-07 17:01:45)
太原古縣城花燈會：游古城 賞花燈
(2025-02-07 16:35:13)
火熱春節開好頭：外媒國際人士看好中國經濟
(2025-02-07 16:19:42)
“花式”過年 煥新春節
(2025-02-07 16:00:42)
旅遊業補鏈延鏈 激發三亞春節消費新熱潮
(2025-02-07 16:00:00)