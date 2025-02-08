“我們的春節”活動在聯合國教科文總部舉行

2月6日，在法國巴黎的聯合國教科文組織總部，演員表演少林功夫《和·合》。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月8日電／據新華社報導，當地時間6日晚，由中國常駐聯合國教科文組織代表團與河南衛視共同舉辦的“我們的春節”活動在位於法國巴黎的聯合國教科文組織總部舉行，以慶祝“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。