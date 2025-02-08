“春節消費地圖”藏著怎樣的消費活力？

1月29日，陝西西安城牆下的“李白吟詩”表演活動吸引遊客觀看。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月8日電／據新華社報導，今年春節假期帶來大量人口流動，也帶動中國消費市場持續火熱，覆蓋線上線下的“消費地圖”展現了今年春節消費的活力與多樣性。



——特色商圈為春節消費帶來更多選擇與樂趣。西安大唐不夜城憑借特色燈光秀、文化演出，以及“福蛇獻瑞”“盛唐密盒”等新春主題燈組，將傳統文化與現代潮流巧妙融合，吸引了大量遊客；哈爾濱中央大街通過冰雪主題互動體驗成為年輕人追捧的熱門地標；重慶解放碑步行街通過將《雲上天宮》等創新科技藝術表演與非遺市集相結合，為消費者提供了便捷高效、充滿文化韵味的購物體驗……



京東聯合聯通數智智慧足跡對31個城市的線下商圈客流量及消費數據進行的統計顯示，春節期間，各大商圈通過豐富的業態和創新的消費場景，吸引大量消費者，成為春節假期的熱門消費地標，西安、哈爾濱、重慶等城市商圈客流量領跑。



北京的李女士帶著家人去西安過春節，直言旅遊過年體驗不錯。“短短幾天的行程，觀看秦始皇陵兵馬俑、夜游大唐不夜城、西安城牆腳下漫步、品嘗西安各色美食，豐富多彩的活動不僅充滿著濃濃年味，還能感受到厚重的歷史文化氛圍，第一次來西安的孩子多次被震撼到。”李女士說。



——非遺項目受青睞。來自京東的數據顯示，春節期間非遺項目類產品消費顯著增長，如瓷胎竹編，銷量同比增長超四倍。



美團旅行數據顯示，春節假期前五日，“非遺”搜索量同比上漲212%，“非遺體驗”搜索量上漲387%，“非遺手工”搜索量上漲790%，近四成“非遺”搜索者為00後年輕人。



——年輕人春節旅遊都喜歡怎麼玩？去極寒天氣下的大興安嶺地區呼瑪縣觀霧凇、打雪仗；去潮州古城感受當地文化、品美食；早餐品嘗鎮江鍋蓋面、黃橋燒餅等非遺小吃，下午體驗蘇綉團扇，晚上聽蘇州評彈、看秦淮燈會，入住蘇州古典園林酒店……深入各地品嘗人間煙火氣是年輕人喜愛的旅遊方式。