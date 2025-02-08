1月8日，上海迎來2025年首艘國際訪問港郵輪，在北外灘旅遊度假區咨詢服務中心舉辦的遊客歡迎儀式上，入境遊客被精彩的舞獅表演吸引。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月8日電／據人民網報導，“中國游”爆火出圈，“新中式”走向世界，網文、網劇、網游“新三樣”文化出海令人欣喜……近年來，中國服務貿易結構持續優化，知識密集型服務貿易所占比重持續提升，高技術高附加值服務領域增長迅速。2024年，中國服務貿易總額首次突破1萬億美元。“中國服務”加速走向世界。放眼世界，服務貿易正成為拉動全球貿易的增長引擎。中國服務貿易的發展無疑是全球市場的重大利好。



規模第二 增速領先



商務部最新公布數據顯示，2024年中國服務進出口總額達7.5萬億元人民幣，同比增長14.4%，規模再創歷史新高。中國服務貿易總額首次突破1萬億美元。專家分析，服務貿易正處於創新提升發展的重要機遇期。



“中國服務貿易規模居全球第二，增速遠高於全球平均水平。”中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英接受本報採訪時指出，“旅行與知識密集型服務貿易增長最為突出。”



旅行服務增長最快。2024年以來，旅行服務全年進出口達20511.5億元，增長38.1%，為服務貿易第一大領域。其中，出口增長156.8%，進口增長29.3%。過境免簽政策持續放寬優化，外國遊客“說來就來”游中國成為現實，帶火了中國入境游市場。繼“City不City”之後，“周五下班去中國”成為國外社交媒體新熱詞。2024年，出入境外國人6488.2萬人次，比上年增長82.9%。



網文、網劇、網游為代表的文化出海，帶動中國文化服務出口增長。在知識密集型服務中，個人文化和娛樂服務的進出口表現尤為亮眼。2024年，個人文化和娛樂服務出口增幅為39.3%，進口增幅為29.5%。遊戲是中國文化服務出口的重要類別。《2024年中國遊戲出海研究報告》顯示，2024年中國自主研發遊戲的海外銷售收入達到185.57億美元（約為1298.99億元），同比增長13.39%。2024年首發以來，《黑神話：悟空》迅速成為Steam、WeGame等多個遊戲平台銷量榜首，斬獲多項行業大獎。網絡視聽內容和平台出海表現優異。中國音像與數字出版協會發布的《2024中國網絡文學出海趨勢報告》顯示，2023年全行業海外營收規模達43.5億元，全行業出海作品總量約69.58萬部。微短劇出海成為網絡視聽新增長點。《中國短劇出海市場洞察報告》顯示，2024年上半年，中國短劇在海外市場總收入已超過2.3億美元。微短劇在海外市場展現出巨大的增長潛力，其中，美國市場下載量和應用收入在海外市場中占據首位。