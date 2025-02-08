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貴州省農業農村廳副廳長陳波接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-02-08 11:30:38


　　中評社北京2月8日電／據新華社報導，貴州省紀委監委7日通報，貴州省農業農村廳（貴州省鄉村振興局）黨組成員、副廳長（副局長）陳波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

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