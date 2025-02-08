盒馬：海外源頭直采　原箱發貨不降級

中評社北京2月8日電／據大公網報導，車厘子價格的“斷崖式”下降，與商超、電商等行業紛紛進入比拼供應鏈、爭奪客流階段不無關係。去年11月，在第七屆進博會上，盒馬與智利車厘子頭部供應商吉制（Garces Fruit）簽訂戰略合作協議，吉制將會向盒馬供應質好價優的車厘子、車厘子李、西梅等智利水果，與此同時，盒馬在智利的首個海外直采基地正式落成。



“盒馬與吉制一直是密切的合作夥伴，達成戰略合作後，吉制將為盒馬搭建一條‘專供’通路，從源頭開始把控車厘子的品質，提高物流運輸效率，減少轉運環節，盡可能保證車厘子從離開果樹到擺上貨架全過程不脫冷。”盒馬全國水果采銷總監陳楊輝介紹，雙方達成直采合作後，吉制車厘子從智利到盒馬全過程的供應鏈成本將降低5%左右。



除了盒馬，老牌水果供應商百果園已連續12年在智利直采車厘子，與吉制、波板（Copefrut）、海浪（Verfrut）等智利頭部車厘子供應商保持長期戰略合作，保障了自身充足的優選貨源供應；拼多多與智利水果出口商協會合作，在百億補貼頻道上線“原箱發貨不降級”等相關標識，並提早於去年11月就開啟車厘子預售，為消費者發放超額補貼；京東則是在“車厘子年貨節”營銷上強調對價格和品質的把控，在業內首推出“卡尺模式”，幫助消費者測量果徑，確保買到的都是保質保量車厘子。