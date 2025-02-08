中國以“組合拳”精準反制美國貿易戰

中評社北京2月8日電／據大公網報導，特朗普2.0時代的貿易戰迅速開啟，其力度、烈度與節奏前所未有，國際貿易格局或因此改變。此次美國甚至無需以“301調查”為借口，僅靠法案就直接對外加稅。2月1日，特朗普依據其國際緊急經濟權力法（IEEPA）宣布對三大主要貿易國加征關稅，對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，對華全部輸美商品額外加征10%的關稅。這三個國家是美國前三大貿易夥伴，占美國進口額達43%。2月2日，特朗普還稱一定會對歐洲加征關稅。在加拿大和墨西哥提出徵收關稅的反制措施後，美國又宣布加稅措施暫緩實施一個月。特朗普2.0關稅戰的力度、幅度、速度可謂空前。特朗普的加稅措施如全部實施，將使得美國關稅水平抬升到75年來的高位。



2月4日，中國“四箭齊發”採取有效舉措進行反制。首先，針對美國對華出口額多的商品品類加征10%至15%不等的關稅。並對煤炭、液化天然氣加征15%的關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加征10%關稅。其次，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。最後，將美國PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單。不僅如此，中國還將美國加征關稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。



相對美對華的加征10%關稅，中國採取的是更加有針對性地、有節制地、有效地加征關稅、出口管制及反制等的組合拳。就美國對華出口額多的部分能源及汽車產品加征關稅。對高科技產品、軍品使用的稀有金屬採取出口管制的措施等。



中國早熟悉特朗普的套路



經過七年貿易戰，中國早已熟悉了特朗普1.0時代的關稅戰打法和套路，此次中國的應對舉措更加及時，第一時間就拿出了有效措施，而且具有前瞻性。針對美對華的貿易戰、科技戰，中國通過組合拳進行系統反制。讓美國在承受同等加稅壓力的同時，也對其進一步加征關稅起到了警示作用，防止美國繼續對華提升關稅壁壘和非關稅壁壘。



而近期美國對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，有防止他國產品轉口美國的意圖，其暫緩加征關稅顯示其對盟友徵稅更多的是以此為手段，通過極限施壓逼盟友讓步以獲益，或者就是為了明年與墨西哥和加拿大談判新的北美自貿協定。但美國並不願意因此嚴重損害與盟友的關係，特朗普也應該明白，向經濟聯繫緊密的鄰居徵收關稅，就是自斷手足。