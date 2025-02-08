馬斯克DOGE“大將”涉發表種族言論辭職

中評社北京2月8日電／據大公網報導，綜合《華爾街日報》、路透社報導：美國億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）近日爭議不斷。該部門一位關鍵成員埃萊茲因涉嫌發表種族主義言論，於當地時間6日辭職。此外，一名聯邦法官當天發布臨時禁令，禁止美國財政部向外部人士提供其支付系統中的數據。



25歲的埃萊茲曾在馬斯克旗下的多家公司工作，加入DOGE後，負責審查聯邦支出。他此前獲得了美國財政部核心支付系統的訪問權限。



埃萊茲近日被發現與一個支持種族主義的社交媒體賬號有關聯，該賬號曾發文抨擊印度裔軟件工程師，稱“99%的印度H－1B簽證獲得者會被稍微聰明點的法學碩士取代，他們會回去（印度）的”。該賬號還曾發帖稱：“如果加沙和以色列都從地球上被抹去，我一點也不介意。”



這個賬戶之前的用戶名是＠marko＿elez，自稱是馬斯克旗下SpaceX和“星鏈”的員工。白宮發言人6日被問及相關問題時表示，埃萊茲已辭去在DOGE的職務。



美國聯邦法官科特利6日下令，暫時禁止美國財政部向外部人士提供其支付系統中的數據。此前美國財政部對外保證，DOGE團隊中衹有少數官員能接觸到財政部數據，且他們衹有“只讀”權限，但法官的這道禁令意味著DOGE的“只讀”權限也不復存在。