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智利“鴻運果”為何成為“年貨標配”？
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2025-02-08 11:14:22
中評社北京2月8日電／據大公網報導，自2016年起，智利針對中國市場推出為期五年的推廣戰略，將車厘子和中國春節綁定在一起，啟動名為“幸福正當紅”的營銷活動。
每一年，智利車厘子的推廣口號都緊扣中國紅、幸福、健康等元素，如“享受你的紅色時刻”、“收穫每一個幸福時刻”、“幸福就在此時此刻”、“幸運時刻，一口實現”等，強調美味口感的同時也將其與節日氛圍緊密結合。通過這樣一條更接地氣、更親民的路線，智利主動把車厘子跟中國的傳統春節文化結合起來，讓車厘子成為春節年貨熱門“鴻運果”。
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