這是2月6日在遼寧沈陽一家影院拍攝的《哪吒之魔童鬧海》海報。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月8日電／據大公網報導，內地春節檔電影《哪咤之魔童鬧海》（下簡稱《哪咤2》）自上周上映以來便勢如破竹，截至昨日凌晨，雖然《哪咤2》已經上映第10天，但票房升勢未止，累計勁收逾62億元人民幣，打破2021年《長津湖》的57.75億紀錄，成為中國電影史上票房第一位。近日在澳洲等地上映，同樣是場場爆滿，好評如潮。《哪咤2》的成功背後，是又一次中國技術、軟實力進步的體現，它和3A遊戲大作《黑神話：悟空》、人工智能大模型DeepSeek一樣，在全世界刮起了一股前所未見的中國智慧創造帶來的震撼。



《哪咤2》的成功可以歸納出非常多的原因，例如電影第一集在2019年上映後，就已經憑其精致製作吸引了龐大的粉絲群。而且《哪咤2》已編自中國人非常熟悉的《封神演義》，卻又另覓蹊徑重新演繹箇中故事，延續第一集“反抗命運”的主題，以“破除偏見”、“打破規範”作為核心，貼合現時中國年輕人的心理，也緊扣社會熱點，成功引發廣大觀眾的共鳴。



但歸根究底，《哪咤2》之所以口碑票房俱收，關鍵仍在於其自身過硬的製作水平。《哪咤2》的製作過程堪稱“五年磨一劍”，製作團隊在第一集上映後的五年半時間，嘔心瀝血地製作了近2千個特效鏡頭，其中一場陳塘關大戰的打戲，時長雖然衹有短短1分鐘，分鏡卻畫了足足半年之久。而且導演堅持確保電影的東方藝術風格統一，拒絕國際特效外包，是其他行內電影公司在明知報酬很少甚至沒有的情況下，仍然選擇與《哪咤2》的團隊合作，可謂傾盡全行之力。



《哪咤2》導演餃子在製作過程中，要求“必須傾其所有，去實現最好的效果”。事實證明，其努力與夢想終究得到回報。《哪咤2》不僅在內地熱潮空前，其影響力甚至風靡海外。《哪咤2》將於下周四在澳洲、新西蘭、斐濟、巴布亞新幾內亞上映，並於下周五在美國、加拿大上映。然而，《哪咤2》未映先火，美國IMDB電影評分平台開分即達8.1高分，在紐約、洛杉磯等地的影院甚至要增設午夜場次，以應付觀眾的熱切需求。



有媒體更估計，《哪咤2》按照目前的強勁勢頭，有望衝擊2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》，成為全球單一市場票房最高的超級大片；更有外媒評價，《哪咤2》鞏固了中國在動畫電影領域的強國地位，打破了過往長期以來的西方主導。



的而且確，以前人們談論到動畫工業，都總會覺得是美國和日本的天下。說到國漫或者中國動畫，許多人往往覺得是“不入流”的代名詞，“國漫崛起”也成了一個帶有自嘲意味的梗。