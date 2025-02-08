﻿美國國際開發署Q＆A

中評社北京2月8日電／據大公網報導，美國國際開發署（USAID）的職能？



•USAID於1961年在肯尼迪總統任內成立，是全球最大的單一援助機構，在60多個國家設有辦事處，負責執行美國的對外援助與開發計劃。



•USAID約有一萬名員工，其中三分之二在海外工作。該機構每年在世界各地提供數十億美元的援助，用於減輕貧困、治療疾病、應對饑荒和自然災害等。



USAID每年花費多少錢？



•根據美國國會研究處的說法，USAID在2023財年管理了超過400億美元的撥款，獲得最多援助資金的是烏克蘭（約170億美元）。



特朗普和馬斯克為何要關閉USAID？



•特朗普長期以來一直批評美國海外支出過高，認為這不符合“美國優先”的原則，形容USAID的高級官員是“激進的瘋子”。他1月20日就職後發布行政令，宣布暫停大部分對外援助90天。



•馬斯克領導的政府效率部成員上周試圖進入USAID總部獲取財務數據時遭拒絕。USAID的兩名高級安全官員隨後被勒令休假。馬斯克宣布，已獲得特朗普的批准，將關閉USAID。



關閉USAID的影響？



•反對關閉USAID的人士表示，此舉將嚴重影響全球衛生、教育、軍事、醫療等援助，甚至用水的供應。