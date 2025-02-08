一生為國　“中國核潛艇之父”黃旭華逝世

中評社北京2月8日電／據大公網報導，中國工程院院士，共和國勛章、國家最高科學技術獎獲得者，中國第一代核潛艇工程總設計師，被譽為“中國核潛艇之父”的黃旭華，因病醫治無效，於2月6日20時30分在湖北武漢逝世，享年99歲。



1958年，他奉命參加中國第一代核潛艇的研製工作，從此隱姓埋名30年，投身中國核潛艇事業，並親自參加和完成了第一代核潛艇的深潛試驗。把核潛艇研製工作傳給第二代科研人員後，黃旭華仍不顧年事已高，繼續堅持在工作崗位上，致力為新一代核潛艇的研製獻計獻策。2019年獲頒“共和國勛章”，2020年，榮獲2019年度國家最高科學技術獎。



綜合中新社、中通社、央視新聞、解放日報報導：黃旭華於1926年3月12日出生於廣東省汕尾市，1949年畢業於國立交通大學（現上海交通大學）造船工程系，同年4月加入中國共產黨。此後，黃旭華曾在國防部第七研究院第十五研究所、中國船舶集團有限公司第七一九研究所等單位工作；先後擔任七院十五所副總工程師、第一代核潛艇工程副總設計師、總設計師；歷任七一九所副總工程師、副所長、所長、黨委書記（代理）、名譽所長。



“我就像核潛艇一樣，潛在水底下”



1958年，作為國家最高機密的中國核潛艇工程正式立項。黃旭華參加了“核潛艇總體設計組”工作，成為最早參與核潛艇研製的29人之一。“第一，進入這個領域就不能出去，幹一輩子；第二，絕對不能洩露單位的名稱、地點、任務、工作的性質；第三，當一輩子無名英雄，不出名。人家問我能夠承受得了嗎？我說能。參加核潛艇工作，我就像核潛艇一樣，潛在水底下，不希望出名。”黃旭華這樣描述自己的選擇。



上世紀50年代末的中國，沒有一個人真正懂得核潛艇，也沒有任何參考資料。黃旭華和同事們大海撈針一般從國外的新聞報導中搜羅有關核潛艇的只言片語，用算盤和計算尺去計算核潛艇上的大量數據。在“一年颳兩次七級大風，一次颳半年”的遼寧葫蘆島，黃旭華和同事們用土辦法解決了許多尖端技術問題，攻克了核潛艇的動力、線型、結構、水聲、武備、通訊、生命保障等核心技術難題，突破了核動力裝置、水滴線型艇體、艇體結構、人工大氣環境、水下通訊、慣性導航系統、發射裝置7項技術。