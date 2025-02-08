上海：聚焦企業感受　凝聚發展合力

中評社北京2月8日電／據人民網報導，2月5日，上海市優化營商環境大會召開，《上海市聚焦提升企業感受 持續打造國際一流營商環境行動方案》同步發布。



自2018年以來，上海連續8年在春節假期後召開全市優化營商環境大會，並出台行動方案，一年更新一個版本，如今已是“8.0版”。一以貫之、一抓到底，上海已累計實施1101項任務舉措，全市營商環境顯著改善。截至2024年底，上海實有企業289.87萬戶，每千人擁有企業117戶，在全國排名第一。



今年的上海市優化營商環境大會上，“企業感受”成為熱詞。行動方案8.0版首次將“提升企業感受”寫入文件標題。



上海市發展改革委相關負責人介紹，提升企業感受，是此次行動方案要解決的重要問題。為了真正讓惠企政策可感可及，行動方案下了不少功夫——



文本凝練，注重“用戶意識”。行動方案共涉及五大方面58項舉措，相比6.0版的208項和7.0版的150項，舉措再次大幅減少，背後是“用戶意識”——出台政策舉措，企業衹有看得懂，才會有感受。語言表述更加凝練、易懂，少了“穿靴戴帽”，多了具體做法，力求短小精悍、通俗易懂、直奔主題。



舉措精準，直擊企業“痛點”。行動方案在起草前的調研階段，就注重全面排摸各方需求建議，形成了189條需求清單。其中，既有企業和商協會反映較多的融資、政策服務、監管檢查、公平競爭等共性問題，也有企業在辦手續、接網絡、開發票時遇到的個性痛點。對此，58項舉措一一予以回應。行動方案還明確，涉企政策制定要充分聽取經營主體和商協會意見，對普惠性政策徵求意見時，原則上中小企業比例不低於50%。



“怎樣才算真正‘可感可及’？要讓企業來說話。營商環境好不好，企業最知道。消除政策與企業感受之間的‘溫差’，就要與企業心往一處想、勁往一處使，奔著問題去，通過實實在在的舉措，來傳遞溫度、提升感受、提振信心。”上海市發展改革委營商環境建設處副處長孔媛說。