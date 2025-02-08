李方慧奪得哈爾濱亞冬會中國代表團首金

在自由式滑雪女子U型場地技巧決賽比拼中，中國隊選手李方慧奪得冠軍！這是中國體育代表團在本屆亞冬會獲得的首枚金牌。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月8日電／據人民網報導，2月8日，哈爾濱亞冬會雪上項目在黑龍江省亞布力滑雪場開賽。在自由式滑雪女子U型場地技巧決賽比拼中，中國隊選手李方慧奪得冠軍！這是中國體育代表團在本屆亞冬會獲得的首枚金牌。



中國隊另一名選手張可欣獲得銀牌，中國隊包攬冠亞軍！